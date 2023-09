DIY만으로 집을 어떻게 꾸밀 수 있을까?

Do It Yourself, 너 스스로 해라의 줄임말인 DIY는 2000년대 초반부터 이미 가구 디자인과 인테리어의 새로운 유행을 휩쓸며 가구 만들기와 집 꾸미기의 한 흐름으로 자리잡혀왔다. 간단한 장식부터 규모가 큰 인테리어까지, 자신의 손길이 닿은 집 안의 소품과 가구들은 의미가 남다르다. 스스로 만들 수 있고, 해냈다는 것에도 큰 의미가 있는 DIY 인테리어는 그 개념의 경계가 없다고 볼 수 있다. 자신의 능력과 시간에 따라, 장식품을 만드는 선에서 DIY를 할 수도 있고, 가구를 만들고 집 구조를 변형하는 것까지도 가능한 거주자라면 넓은 실내 건축의 범위 안에서 거한 작업으로서의 DIY를 할 수 있기 때문이다. 하지만 데코레이션 차원의 DIY는 비교적 접근하기 편하고 가벼운 축에 속한다. 계절과 명절 분위기에 맞추어 매년 새롭게 등장하는 인테리어 소품 세트 없이, DIY로만 집을 아름답게 꾸미는 방법은 없을까? DIY 데코레이션에 필요한 소재들에 대한 정보들이 있다면, 생각보다 어렵지 않게 DIY만으로도 꾸미기가 가능할 것이다. 생각보다 거창하지 않은 DIY 작업을 데코레이션의 영역에서 자유롭게 시작해 보자. 누구나 살 수 있는 판매용 데코레이션 시리즈보다, 자신의 손이 닿은 데코레이션 물품들은 집의 곳곳에 애정을 갖게 만들어 줄 것이다. 주방부터 바깥의 정원까지, 집 안 곳곳에서 적용할 수 있는 DIY 데코레이션 방법들을 살펴보도록 하자.