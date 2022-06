예술적 감성을 자극하는 작품들

Oh, Hwajin

오화진 작가의 오브제들은 회화작품과는 또 다른 충격을 준다. 사람에게 운명이 있듯이 작품, 그리고 사물에도 운명이 있다는 독특한 발상을 통해 즉흥적으로 결합된 사물들은 기이한 형상을 가졌다. 2014년에 선보인 오화진 작가의 The fate of The object 프로젝트는 낡은 가구를 천으로 입히고 다른 여러 가지 사물들과 연결해 사람의 모습을 우회적으로 때론 직접적으로 묘사한다. 생명력이 부여된 듯, 이야기를 담은 사물이 모습이 새롭게 다가온다.