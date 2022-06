집안의 또 다른 세상-가정용 정원

정원 가꾸기는 많은 관심과 노력을 필요로 하는 세심한 작업임과 동시에, 그만큼 큰 보람도 주는 일이다. 많은 은퇴자와 노년층들만의 전유물이라 여겨졌던 정원 가꾸기는 요즘 젊은층 사이에서도 새로운 트렌드가 되고 있다.영국의 시인 알프레드 오스틴은, “당신의 정원을 보여주시오. 그러면 내가 당신이 어떤 사람인지 말해 주리라.”(Show me your garden and I shall tell you what you are.) 라고 말했다. 여러분의 정원은 곧 여러분 자신이다. 정원을 가꾸는 일은, 마음을 다스리는 일이자 정원 안의 다른 생명체들과 교감을 하는 과정이다. 정원과 정원 가꾸기를 통해 자신과 주변을 한 번 돌아보는 여유를 가져보자.