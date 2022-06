따스함과 아늑함이 있는 거실 인테리어 BEST 10

미국의 시인인 올리버 웬델 홈즈(Oliver Wendell Holmes)는 이렇게 말했다.

Where we love is home - home that our feet may leave, but not our hearts.

우리가 사랑하는 집, 우리의 발길은 이곳을 떠날 수 있을지 몰라도 우리의 마음은 언제나 여기에 함께하리.

우리가 살고 있는 집은, 비단 우리의 육체가 머무르는 곳이 아니라 우리 삶의 중심이 되는 공간이다. 우리의 집이 멋진 풍경에 둘러싸인 고급스러운 저택이 아닐지라도, 집은 언제나 우리가 사랑하고 갈망하는 장소이다. 우리가 집이라는 공간을 떠올리며 느끼는 수많은 감정은 집이 우리에게 따뜻함을 주는 장소라는 사실을 다시 한 번 일깨워주는 듯하다.

이러한 의미에서 분명 어마어마한 크기나 화려한 겉모습만이 집의 가치를 말해주는 척도는 아닐 것이다. 따스함과 아늑함이 느껴지는 집은 작은 공간, 소박한 인테리어를 통해서도 충분히 만들어질 수 있다. 오늘은 국내외의 인테리어 사례를 통해, 우리 집의 중심, 아름답고 아늑한 거실을 만드는 방법에 대해 알아보도록 하자.