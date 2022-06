와인 애호가들을 위한 와인 저장고 만드는 법

벤자민 프랭클린(Benjamin Franklin)은 “와인은 신이 인간을 사랑하고 인간이 행복하길 바란다는 것을 보여주는 변치 않는 증거다.(Wine is constant proof that God loves us and loves to see us happy.)”라고 말하며 와인에 대한 무한한 애정을 드러냈다. 프랭클린만큼은 아니어도 와인을 사랑하는 사람들에게 와인은 자식만큼 소중한 존재일 것이다. 그런 와인 애호가들에게 있어서 와인을 최적의 상태로 보관할 수 있는 자신 만의 와인 저장고를 갖는 것은 언젠가는 이루고 싶은 행복한 꿈일 것이다. 여기 와인 애호가들을 위한 와인 저장고를 만드는 법을 소개한다.