작은 녹색 공간 – 인테리어 아이디어

Cue & Co of London

Cue & Co of London

주택 외부로 따로 지정된 정원이 없다 해서 정원을 갖지 못하는 건 아니다. 정원이라는 공간은 생각에 따라서 거실에 있을 수도 있고, 심지어 화장실에 있을 수도 있다. 위 사진 속 정원은 주방과 연결된발코니에 적용된 정원 공간이다. 발코니의 벽을 나무판대기로 막아 주변의 시선을 차단해 외부로부터 수평으로는 닫히게 설계했다. 그러면서도 답답하지 않은 것은 우선 벽이 나무라는 것이고, 또 다른 이유는 천장이 뚫려있기 때문이다. 충분한 빛을 받을 수 있는 공간이다. 공간의 중앙에 작은 탁자를 두고 앉아 쉴 수 있게 설계했고, 주변으로 식물을 곳곳에 두어 야외의 식물원에 있는 듯한 느낌도 받는다. 영국 Cue and co of London 에서 설계했다.