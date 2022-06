스타일별로 만나는 인상적인 차고 디자인

Kenji Yanagawa Architect and Associates

일본의 건축가 KENJI YANAGAWA ARCHITECT AND ASSOCIATES의 주택의 차고는 수직으로 개장된 구조가 특징이다. 'Home to live with Porsche'라는 건물의 이름답게 차고가 집의 중심이 되는 독특한 구조이다. 중정으로 건물의 중심부가 개방되어 있으며, 마감재로 흰색을 사용하여 천창을 통해 유입된 자연광이 골고루 확산된다. 어떤 공간에 있던 1층 차고의 차가 보이는 진열 효과가 있다. 차고에서 바로 이어지는 반 지하 공간은 다용도 공간으로 한쪽 벽면에 빌트인 선반을 만들어 미니카를 진열할 수 있도록 하였다. 2층에는 거실이 있고, 3층에는 욕실과 침실 등이 있는 사적인 공간이다. 2층 거실 공간의 난간쪽 바닥은 투명한 유리를 사용하여 아래층을 바라볼 수 있도록 설계했다.