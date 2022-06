깔끔한 하얀 톤 거실의 모든것!

집을 처음 꾸미기 시작하거나, 깔끔하고 느낌 있게 자신의 공간을 꾸미고 싶을 때 실패 없는 가장 쉬운 방법은 인테리어 콘셉트를 흰색으로 잡는 것이다. 인테리어와 별개로 먼저 흰색은 깔끔함과 심플함 속에서 아름다움을 표현해내기 좋은 색이다. 여러 가지 색의 조합에 자신이 없다면 흰색, 검은색의 단색은 언제나 실패확률을 줄여준다. Simple is the Best 이라는 말에 가장 잘 맞는 색도 바로 흰색과 검은색이다. 하지만 오늘은 집을 꾸미는 인테리어에 가장 걸맞은 색인 흰색에 관해 이야기해보자. 가구를 고를 때도, 방에 특별한 스타일이 정해져 있지 않더라도 모든 색과 잘 어울리고, 질리지 않는 색은 정말 흰색밖에 없다고 해도 과언이 아니다. 또한, 인테리어 스타일을 바꾸게 되더라도 모든 콘셉트에 잘 맞는 색이다. 이처럼 활용도 높은 흰색을 인테리어에 사용하지 않을 수가 없다. 오늘은 깔끔한 하얀 톤 거실을 만드는 방법을 소개하고자 한다. 집의 가장 큰 부분을 차지하고, 많은 시간을 보내는 곳인 거실을 하얀 톤으로 꾸미면 집안 전체는 더 깔끔하고 단정한 분위기를 갖게 된다. 그저 심심하고 똑같은 흰색 인테리어가 아닌, 하얀 톤 인테리어의 다양한 변화, 시도에 대해 함께 알아보자.