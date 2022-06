재기발랄한 상상력을 식탁 위로: 디자인 접시

3세기 동안의 건축물들을 한데 모아놓은 거리는 어떤 모습일까? 영국 디자이너 PEOPLE WILL ALWAYS NEED PLATES가 선보인 식기 컬렉션 '에클레틱 에비뉴'는 영국 건축물의 다양성을 기념하는 의미를 담았다. 조지 왕조 시대의 전형적인 건물부터 현대적인 모듈러 주택까지 이 거리에 함께 존재한다. 컬러의 제한과 정돈된 선이 건축 도면을 보는 듯한 느낌을 준다. 배경에 고채도의 컬러를 사용하여 감각적으로 보인다.