작은 포인트를 살린 담백한 아파트 인테리어

가구를 그대로 사용하고 실내 인테리어만 변화를 주는 아파트 리모델링의 경우, 공사 이후에 들어올 기존의 가구와 공간의 조화도 고려해야 한다. 자칫 두 요소가 물과 기름처럼 각자 따로 부유하거나 심지어 상반되는 느낌을 준다면 돈과 시간을 투자한 리모델링 과정이 무색해지기 마련이다.

오늘 소개할 아파트는 국내 실내 건축가 바이석비석 에서 디자인한 50대 부부와 20대 두 딸이 살아갈 새집이다. 건축가는 이사 후에도 사용할 가구의 톤과 소재가 모두 제각각이라는 점을 고려해, 간결한 디자인과 모노톤을 메인으로 담백한 공간을 연출했다.

<Photo by By Seog, Be Seog>