전용면적 12평, 낡은 아파트의 대 변신

최근 수도권에서 가장 인기 있는 평수는 전용면적 59㎡ 즉 약 17평이며, 수도권을 벗어나 상대적으로 지대가 낮은 지역은 60~85㎡ 이하의 평수가 가장 인기 있다고 한다. 이렇듯 부동산 시장이 불안정하면서 작은 집에 대한 관심이 높아지는 추세다. 이는 예전에 비해 가족 구성원이 감소한 데다가 관리비를 포함한 비용을 줄이려는 사람들이 늘고 있기 때문이다. 그렇지만 작다고 해서 부족함이 있는 집은 아니다. 오히려 작아서 더 세밀한 부분까지 꼼꼼하고 알차게 설계해 공간이 작아도 더 매력적으로 다가오는 프로젝트가 상당히 많다.

이번 기사글에서는 한 신혼부부가 20년 이상이 된 전용면적 12평 규모의 낡은 아파트 실내를 넓고 알차게 활용하기 위해 리모델링을 의뢰한 사례를 소개한다. 깔끔하고 정돈된 매력을 담은 실내를 살펴보자. 국내 By Seog Be Seog (바이석비석) 에서 리모델링을 맡았다.

<Space Design and Photographs: By Seog Be Seog>