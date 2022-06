집안 정리 노하우!

다른 집은 다 깔끔하고 정리가 잘 된 것 같은데, 어째서 우리 집은 이렇게 정신이 없어 보이는 걸까? 꼭 TV 드라마 속의 집이나 연예인들의 집은 특별한 경우라고 해도, 우리 집과 똑같은 구조의 옆집이나 내 친구의 집은 왜 우리 집보다 항상 더 깨끗하고 좋아 보이는 건지. 벤저민 프랭클린의 성공원칙이라고 알려진, 프랭클린이 스스로 지켜야 할 덕목이라고 정하고 항상 실천하려고 노력했던 사항 중에 일의 질서(Order), 즉 정리정돈에 관한 사항이 있다. “모든 물건은 제자리에 두라. 일은 모두 때를 정해서 하라(Let all your things have their places ; let each part of your business have its time).” 우리 속담에도 하나를 보면 열을 알 수 있다고 하는 말이 있듯이, 어떤 사람의 책상이 정리가 안 돼 어지럽고 지저분하면, 왠지 일도 엉망으로 할 것만 같아 믿음이 안 가기도 한다. 물론 이것은 사실이 아니다. 하지만 불필요한 오해나 선입견을 품게 할 요소는 미리 없애는 것이 좋지 않을까? 남에게 보이기 위해서만이 아니라도 정리 정돈이 잘돼 있으면 일의 능률을 높여준다.