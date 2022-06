문자의 아름다움을 극대화한 레터링 인테리어

Keep Calm 이라는 문구로 시작되는 수많은 문구를 보았을 것이다. 레터링을 이용한 다양한 디자인에서도 역시 많이 쓰이는 이 글귀는 본래 Keep Calm and Carry On 에서 시작되었으며, 제2차 세계대전 당시 영국 정부가 자국민에게 평정심을 유지하고 일상생활에 임할 수 있도록 격려한 포스터에서 유래되었다. 다양한 의미로 패러디되고 있지만, 심플한 폰트에 의미 있는 아이콘을 얹은 디자인은 변함이 없다.