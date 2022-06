2016년을 강타할 인테리어와 소품 트렌드

현대 디자인의 기반이 되는 기본적인 철학은 간결한 것이 아름답다. (Less is more) 라는 미스 반 데어로어의 격언이다. 쓸모없는 장식과 군더더기를 없애서 보다 간결하고 깔끔한 이미지를 연출할 수 있용는 것은 미니멀한 인테리어의 가장 큰 장점이라 할 수 있다. 이를 위해서는 일단 사용자의 생활패턴에 맞춰 꼭 필요한 가구들만 비치하고 가전제품과 수납장은 붙박이 형태의 제품을 사용해 공간을 최대한 활용해야 한다.

사진 속의 인테리어는 2층으로 올라가는 계단 밑의 자투리 공간을 활용해 멋진 서재를 만들었다. 예상치 못한 공간에 마련한 작은 창문은 좁은 공간에서도 시야를 터줘서 더 쾌적하고 시원한 환경을 조성했다. 아기자기하면서도 실용성이나 미적으로도 모자람이 없는 좋은 미니멀리스트 인테리어의 예이다.