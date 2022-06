모두를 환영하는 프론트 가든

공간 배치에 있어서 한국식 조경의 가장 큰 특징은 수평적인 구분보다 수직적인 공간 구분이 강하다는 점이다. 서양식 정원뿐 아니라, 같은 아시아권인 중국과 일본의 정원도 평지에 정원을 구성하는 수평적 정원인 것과는 다르다. 한국은 전통적으로 건물 입지에 있어서 풍수지리사상의 영향으로 배산임수(背山臨水)의 양택을 하게 되므로 건물 뒤쪽에 경사지가 생기며 수직적 구조를 갖게 되는 것이다. 하지만 프론트 가든 자체만으로는 역시 수평 정원의 형태를 취하는 것이 일반적이다. 프론트 가든이 수직 가든인 형태는 오히려 서양식 주택에서 더 많이 선보이고 있다. 사진은 건물의 내부에 프론트 가든을 꾸민 모습으로 호텔이나 쇼핑몰 등, 상업 공간에 주로 많이 보이는 형태이다. 야외보다 좁은 공간을 활용해야 하므로 버티컬 가든 형태를 자주 취한다. 사진은 스페인의 Monamour Natural Design의 THE POP UP GARDEN AT THE WESTIN PALACE 의 모습이다.