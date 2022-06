화이트 인테리어에 관한 진실 혹은 거짓

공간의 실용적인 활용을 모토로 하는 미니멀리스트 디자인에서는 화이트 색상을 주조로 사용한 케이스가 많다. 이는 공간의 크기를 실질적인 크기보다 크게 보이게 하는 화이트의 특징 때문인데 자세히 설명하자면 화이트는 대표적인 팽창색이다. 팽창색이란 밝고 선명한 색감으로 외부로 확산하는 성질을 지녀 실제보다 사물을 커 보이게 하는 효과가 있는 색을 일컫는다. 이를 참고하여 작은 공간에 화이트 색상의 컬러로 탁 트인 공간감을 조성해보자. 바닥과 벽 전체를 화이트 색상으로 통일한다면 보다 넓은 공간감을 연출할 수 있지만 한두 가지의 색상을 이용해서 포인트를 더하는 것도 세련된 방법이다. 미니멀리즘이란 군더더기 장식이 없는 간결함을 주축으로 시작되는 인테리어다. 간결함을 강조하는 개념은 의외로 꽤 오래전부터 시작되었다. 독일의 건축가 루드비히 미스 반 데어 로에의 유명한 격언 Less is more 은 1800년대부터 지금까지 모든 디자인의 목표이며 철학으로 이어지고 있다. 이처럼 화이트는 단순한 디자인 요소들로 이루어져 다양한 방법으로 포인트를 줄 수 있으며 언제든 쉽게 변형하기 쉬워 초보자들이 선택하기 무난한 미니멀리스트 인테리어와 가장 잘 부합하는 색상이다. 이는 패션에서 흰 민무늬 티처럼 어디에나 잘 어울리는 기본 아이템이 사랑받는 것과 같은 원리다.