방마다 수직 정원을 가진 미니멀리스트 주택

우리에게 포르투갈은 많이 알려지지 않은 남유럽의 작은 나라이다. 스페인 옆에 붙어 대서양을 향해 있는 이 작은 나라를 축구 스타 크리스티아누 호날두의 고향 정도로만 알고 있기엔 이들의 건축과 디자인은 너무 훌륭하다. 포르투갈 사람들은 유독 손재주가 좋아 의류, 신발 등을 많이 생산한다. 건축 분야 역시 단순하지만 정교한 디자인으로 그 두각을 나타내고 있다. 남유럽의 조용하고 아름다운 포르투갈의 건축을 주목하자. 그런 의미에서 오늘 기사에서는 Simple is the best 라는 말이 더할 나위 없이 잘 어울리는 미니멀한 포르투갈의 주택을 소개한다.