디자인 – 미니멀리즘

독일 출신의 20세기 대표 건축가인 루드비히 미스 반데어로(Ludwig Mies van der Rohe)는 극적인 명확성과 단순성으로 나타나는 주요한 20세기 건축양식에 빠질 수 없는 인물이다.

또한 최소한의 구조 골격으로 그 안에 포함된 공간의 자유에 대해 조화를 이루는 건축을 위해 노력하였다. 유명한 그의 명언 중에 미니멀리즘을잘 표현하고 있는 less is more 를 문자 그대로 말해주고 있는 사진은 이탈리아에 위치한 FDS|OFFICINA DI ARCHITETTURA 사의 인테리어이다.