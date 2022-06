저예산으로 완성하는 나만의 공간 꾸미기

모든 공간을 자신의 스타일로 꼭꼭 채우는 것이 좋은 이상적인 인테리어 스타일은 아니다. Simple is the best 라는 말이 있듯이 과하게 넘치는 것보다는 필요 이상의 것들을 덜어내는 것도 좋은 삶의 방식이다. 최소한의 필요한 것이 잘 갖춰져 있다면 부족함 없는 방을 가질 수 있을 뿐만 아니라 꼭 필요한 것들을 자신의 취향, 스타일로 골라 방을 채운다면 과하지 않은 자신만의 공간을 완성할 수 있다. 아직 학생이거나 홀로 생활을 시작한 사람에게는 처음부터 모든 것을 구비해 두는 것보다는 조금씩 살림을 늘리는 것이 더 좋다. 욕심을 부려 이것저것 채우기보다는 덜어낼 것은 덜어내고 필요한 것들로 나만의 공간을 만들어 가는 것이다. 필요한 가구들의 스타일을 통일시켜 전체적인 방의 콘셉트를 맞춰도 좋고 패브릭 스타일을 비슷하게 매치하여 깔끔하고 독특한 스타일을 완성해도 좋다. 기본적인 것에 충실하여 깔끔한 방을 연출해보자.