집에 대한 고정관념을 깨는 집 속의 집

자라나는 아이들에게 집은 주된 교육과 습득의 공간이다. 한 연구에 따르면 천장이 높은 집에서 자란 아이들이 더욱 창의적인 사고를 한다고 한다. 아이의 방은 아이가 상상의 나래를 펼칠 수 있는 수만 가지의 인테리어 아이디어의 총 집합이다. 여기를 눌러 다양한 아이 방 아이디어를 얻어보자. 소꿉놀이하는 듯한 집 내부의 볼륨들과 실제로는 오를 수 없었던 경사진 지붕을 집 안에서 오르고 다양한 공간을 체험할 수 있는 이 집이야말로 아이들의 창의성을 기르는 데에 매우 효과적으로 작용한다. 또한, 개방적이고 탁 트인 느낌을 주는 거실은 추운 겨울에도 아이가 마음껏 뛰어놀 수 있는 열린 공간을 제공한다.

오늘 소개한 집은 절대적으로 건축주의 취향과 기호에 맞춘 집이다. 건축주는 기성 집에 맞춘 삶을 살기보다, 자신과 가족이 상상하고 원하는 집을 짓고 살기로 했다. 윈스턴 처칠의 명언을 소개하며 오늘의 기사를 마친다.