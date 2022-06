심플하고 모던한 감각이 엿보이는 단독주택

Simple is the best 라는 말은 주택 설계에서도 역시 적용된다. 단순하지만 실용적이고 견고하게 지어진 집은 시간이 흐르며 유행이 변해도 질리지 않는다. 역할에 충실하되 지나치게 꾸미지 않은 공간들은 시간이 지남에 따라 집주인의 취향과 닮아간다. 오늘 소개할 독일의 단독주택은 질 좋은 재료와 쾌적하게 설계된 공간의 중요성을 다시금 깨닫게 해 주는 좋은 예이다. 유행에 따르지 않고 기본에 충실한 오늘의 집은 독일 쾰른을 중심으로 활동하는 건축가 CORNEILLE UEDINGSLOHMANN ARCHITEKTEN가 그 설계를 맡았다.