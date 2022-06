옥상 또는 테라스, 그 무한한 변신

싱가포르의 건축가 Loke Kwang Han 의 well of light 이란 프로젝트 이름의 고급 빌라의 옥상 전경이다. 3층집 형태의 이 거주공간은 그 컨셉에 맞게 어떻게 하면 집에 자연광을 효과적으로 이용할 지를 매우 고심한 집이다. 옥상부터 지하층까지 훤히 뚫린 창을 내는과감한 구조는 주택건물에서 쉽게 하기힘든 시도 임에 불구하고 Loke kwang Han은 빛의 샘 혹은 빛의 지붕이라는 이라고도 하는 건축기법 즉, 집 한가운데에 자연 빛이 들어오는 기둥형태의 공간을 만든것이 눈에 들어온다. 이 well of light 의 옥상은 그러한 까닭에 옥상이라기 보다 마치 지붕을 없엔 상층과 같은 느낌을 준다. 내부층과 옥상의 경계가 모호하며 집안의 모든 층과 소통이 가능하다.