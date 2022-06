사람을 닮은 감성적 생활소품들

후스디자인의 '내 이름은 톰' ( My name is Tom) 이라는 램프 디자인이다. 디자이너는 영화 ET 에서 모티브를 얻어 외계인 이라는 독특한 소재로 램프를 만들었다. '톰'이라는 이름까지 가진 이' 친구'는 자작나무로 그 골조를 이루고 팰트 소재로 전등갓을 갖추었다. 더욱이 이 팰트 소재의 커버는 마치 인형처럼 입히고 벗길 수 있어서 또 다른 즐거움을 선사한다. 마치 방 안에 램프모양의 작은 외계인을 데려다 놓은 듯 재미있는 아이디어가 돋보인다.