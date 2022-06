"아름답고 편안한 공간창조를 통해 새로운 건축문화를 선도하겠습니다".

디에이 건축은 감성을 담아 공간을 설계하며, 기본으로 집을 짓습니다.

지내면 지낼수록 애착이 깊어져 가는 이상적인 공간을 실현합니다.

Graduated from Yeungnam University

hyundai Architects Co., Ltd. Architects DA was founded in 2013.

Doosan – Dong, hoyeon Building

INTERTEX Dae myeong – DONG 706 LA TERRACE G.G.M – DAEGU WEDDING UNION – GOGUMA WEDDING We strive for positive changes in the urban space through architecture.