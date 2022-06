윤동원 / 소장 / 한국건축사 / 네덜란드건축사

부산에서 태어나 네덜란드 델프트공대 건축과 석사 졸업 후, 매스스터디스와 네오스페이스에서 실무를 하였다. 이후, AAG architecten (AAG 건축사사무소)을 설립하고 다향한 설계 작업을 하고 있으며, 현재 단국대학교 건축과에 출강 중이다.

주요작품으로 공공건축으로는 진천 현대모비스숲 방문자센터, 낙동강문화관 리모델링, 낙동강기념조형관, 예천양수발전소 행정동, 문정동 공원화장실 및 관리소, 내곡동 공원화장실 및 관리소, 세종시 공원화장실 및 관리소, 김천혁신도시 공원화장실 및 관리소, 상주오태저수지 전망대 계획안, 구로3동청사 계획안, 부여금강파빌리온 계획안 등이 있다. 일반건축으로는 태평동 도시형생활주택, 청담동 오피스 계획안, 상계동 도시형생활주택 계획안, 미아동 도시형생활주택 계획안 등이 있다.

Yoon Dongwon was born in Busan, Korea. He received a master’s degree from the department of architecture, TU Delft in the Netherlands. And he trained in a practical business at Mass Studies and Neospace. Then, he established AAG architecten and designed several kinds of architecture.

Nortable works, for public architecture, includes Jincheon Hyundaimobis Forest Visiter Center, Nakdong River Culture Center Extension & Remodeling, Nakdong River Commemorative Design Building, Yecheon Pumped Storage Power Plant Administration, Munjeong District Park Restroom and Management Office, Naegok District Park Restroom and Management Office, Sejong City Park Restroom and Management Office, Gimcheon Innovation City Park Restroom and Management Office, Guro3dong Office Project, Buyeo Kumkang Pavilion Project and etc.

For individual architecture, he designed Taepeungdong Urban Apartment Housing, Cheongdamdong Office Project, Sanggyedong Urban Apartment Housing, Miadong Urban Apartment Housing and etc.