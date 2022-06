2003년 L.G SANITARY WARE를 시발점으로 시작된 당사는 건축자재 분야의 日新又日新하는 전문가들로 이루어진 회사입니다.

수년간 욕조, 수전금구, 위생도기, 설비부속 분야에서 얻은 다양한 경험과 시행착오는 (주)케이바스 (K-BATH)가 끊임없이 진화하며 지금에 이를 수 있는 무형의 주춧돌이 되었고, 다가오는 미래에 더욱 큰 SYNERGY 효과를 발휘할 것을 당사는 믿어 의심치 않습니다. 바뀌지 않는 것이 있다면 당사의 식지 않는 열정과 노력, 냉철한 자기반성을 통한 소비자와의 소통, 그리고 최고의 제품을 만드는 것입니다. 당사의 SLOGAN인 “MAKE THE MOST OF YOUR SHOWER"는 창립 이래 지켜온 고객과의 약속이자 다짐입니다. (주)케이바스 (K-BATH)의 임직원은 POWER BRAND나 MEGA BRAND로의 성장에 앞서, 늘 고객의 곁에서 한결같은 자세로 편안한 길동무이자 인심 좋은 이웃으로 기억되도록 최선의 노력을 다하겠습니다.