“Architecture includes furniture, and furniture is similar to architecture.”

“건축은 가구를 담고, 가구는 건축을 닮는다” 가구와 건축은 스케일에 차이가 있을 뿐, 우리의 공간을 위해 디자인 되었고, 시작된 작업들입니다. 가구는 “삶을 담은 그릇” 인 건축안에서의 시간이 보다 가치 있는 시간이 될 수 있게 도와주는 “삶의 도구”입니다. 가구의 종류는 공간에 성격을 부여하고 가구의 배치는 공간을 보다 아늑하고 효율적으로 사용할 있는 가장 좋은 방법입니다. 그래서 많은 건축가들은 공간을 디자인할때 공간을 채울 가구까지 같이 디자인하여 공간을 완성하곤 했습니다.