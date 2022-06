DIY만으로 집을 어떻게 꾸밀 수 있을까?

Do It Yourself, 너 스스로 해라의 줄임말인 DIY는 2000년대 초반부터 이미 가구 디자인과 인테리어의 새로운 유행을 휩쓸며 가구 만들기와 집 꾸미기의 한 흐름으로 자리잡혀왔다. 간단한 장식부터 규모가 큰 인테리어까지, 자신의 손길이 닿은 집 안의 소품과 가구들은 의미가 남다르다. 스스로 만들 수 있고, 해냈다는 것에도 큰 의미가 있는 DIY 인테리어는 그 개념의 경계가 없다고 볼 수 있다.

