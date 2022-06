Min's Atelier is a ceramic studio making sincere and personalized art.

It is always open to anyone who wants to give a precious person a memory as a gift,

heal a weary mind, or enjoy the feeling of handling clay.

민스 아뜰리에 는 예술의 감성을 빚는 도자기 공방입니다.

소중한 사람들에게 하나뿐인 추억을 선물하고 싶으신 분, 지친마음을 힐링하고 싶으신 분,

또는 흙을 다루는 즐거움을 느끼고 싶은신 분들에게 언제나 열려있는 도예공방 입니다.