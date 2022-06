NOW has been growing steadily.

1994년 건축설계 전문회사로 출발한 나우건축은 축적된 경험과 무한한 창의적 정신에서 비롯된 다양한 기술 Know-How와 차별화된 디자인으로 창사 이래 수많은 프로젝트를 성공적으로 수행함으로써 그 명성을 높여왔습니다.

" Best Quality, Best Service " is our own way.

나우건축은 많은 이들이 만족하는 신개념의 공간설계 및 도시환경계획을 통해 건축문화를 향상시켜야한다는 사회적 소명감을 가지고 최고의 품질과 서비스를 제공해 사회발전에 공헌할 수 있는 기업이 되고자 끊임없이 노력하고 있습니다. 이것이 바로 나우건축이 고집하는 정신이자 비전입니다.

We know how important the power of teamwork.

나우건축은 균형적인 의사소통과 최상의 조직력을 바탕으로 구성원의 자율과 창의성을 존중하는 열린 커뮤니케이션을 추구합니다. 이는 고객의 기대를 뛰어넘는 창의적이고 특화된 디자인을 이끌어내어 지속적인 성장을 가능하게 하는 원동력입니다.