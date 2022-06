오이뮤는 사람, 물건, 경험 등 모든 것들을 접했던 순간을 소중하게 여기는 마음을 갖고 있습니다.단순 소비재만을 생산하는 것이 아닌, 과거와 현재의 가치를 잇는 디자인 활동을 하고 있는 브랜드입니다.

OIMU always appreciate moments we've touched people, things, experience and so on.We aim for sustainable design and take the role of a bridge that connects the value ofthe past being forgotten with the present.