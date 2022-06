창의적인 사람들을 위한 스마트한 가구. Think to creative, Things to smart.

더띵팩토리는 대한민국 서울에 위치한 친환경 철제 모듈가구 브랜드입니다. 얇고(thin) 강한 (strong) 철(steel) 이라는 원료를 주거환경에서 필요한 수납기능을 목적으로 디자인,설계,가공하여 가구(furniture)라는 소비재로 서비스,판매 하고 있습니다. 더띵팩토리만의 철판 타공(punching) 디자인과 분체도장 마감 (powder coted steel) 의 다양한 컬러 그리고 모듈 (unit&modular system) 설계로 서재,거실,욕실,부엌 등 다양한 공간의 범용적인 쓰임(versatility)과 공간의 크기에 따른 확장성(extedability)을 사용자에게 제공하는 것이 주된 특징입니다. 특히 고유의 컬러 개발과 친환경 도료 (어린아이에게 유해한 중금속을 모두 제거한 8대 중금속 free 기준의 도료개발) 생산에도 신경을 많이 쓰고 있습니다.