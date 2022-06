이데아키텍츠 건축사사무소

도시, 건축, 인테리어, 시각디자인 등 다양한 스케일과 분야를 포괄하며 프로젝트의 기획 단계부터 설계, 시공관리에 이르는 일련의 작업을 진행합니다.건축주와 건축가가 모두 만족하는 기능성과 경제성, 그리고 작품성이 갖춰진 프로젝트가 될 수 있도록 노력합니다. 다양한 생각이 존재함을 인정하고 치열한 논의를 통해 모두가 공유할 수 있는 해답을 찾아가고 있습니다.명쾌하고 단순한 아이디어로부터 삶의 풍경을 긍정적으로 변화시킬 수 있다고 믿으며, 그 아이디어를 실현해 나가는 방법을 찾고자 합니다.추상적이거나 개념적에서만 머무르는 아이디어가 아닌 구축 가능한 방법을 연구하며, 디자인을 통하여 삶의 풍경을 구성하고 있는 무형, 유형의 것들과 공존하며 통섭하는 방안을 이끌어 내기 위해 노력하고 있습니다.

IDÉEAA _ Idée Architects Associates

Our work ranges over various scales and fields such as urban, architecture, interior and graphic designs, proceeding a series of work from planning of the project to designing and construction management.We aim to create a project that satisfies both the client and the architect,producing the best possible functionality, economic feasibility and architectural qualities.We accept the fact that there are numerous ideas existing like the shells in the ocean,therefore try to come up with various answers through an intense discussion.

2017년 문화체육관광부와 새건축사협의회, 한국건축가 협회, 한국 여성 건축가 협회 공동 주관

2017 ‘젊은 건축가상’ 수상