modo는 라틴어로 now, just now, only의 의미이며, 오늘날 modern이라는 단어로 사용합니다.

모도건축은 '바로 이 시대의 건축'을 추구합니다. 어제와 내일이 아닌, 오늘날 유효한 건축을 만들고자 합니다.

100년이 지나도 여전히 현재의 의미로 유효한, 기본에 충실한 디자인을 지향합니다.