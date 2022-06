디자인컬러스는 모든 프로젝트에 있어서 그 공간과 그 공간을 담을 고객님의 생활방식을 최대한 반영하여 고객님만의 공간과 생활에 “창의성,실용성,차별성”이 묻어나도록 노력하고 있습니다.

Less is more “간결한 아름다움”이라는 주제를 가지고 유행에 치중하는 디자인보다는 고객님“개개인의 삶에 맞는 편안한 공간”을 담아내고자 끊임없이 변화하고 “정직함을 통한 고객님과의 신뢰감”을 만들어 서로 소통하고자 최선을 다해 나가겠습니다.