21세기를 여는 또 다른 공간창조

Opening of the 21th century created the space

20세기, 우리는 아주 사소한 부분까지도 첨단기술로 구현되는 고도로 기계화된 환경속에서 쾌적한 삶을 사는 우리의 모습을 꿈꾸어 온 한 세기 였습니다.

다시 말하면 기술의 진화가 바로 풍요로운 삶을 가능케 하리라고 믿었습니다. 그러나 그 꿈이 현실로 가능해진 오늘날, 사람들은 삶 자체를 하이테크 기기가 지배하는 미래가 아니라, 사람과 기계의 관계가 마치 사람들간의 기계처럼 따뜻하고, 부드럽고, 아름다움으로 가득 찬 그런 미래를 찾기 시작하였습니다.

INTOEX가 꿈꾸는 미래의 디자인은 사람이 존중되는 환경, 사람의 생각과 생활의 질이 중심이 되는 문화적인 디자인입니다. 바로 이것이 INTOEX가 모든 작업에 앞서 확인하는 중심 생각입니다.

고객 만족을 최우선으로 합니다. INTOEX는 고객에게 좀 더 새롭고 안락한 공간을 맞추어 드리고자 노력합니다. 수년간 병의원 공간에 관한 노하우와 각종 상공간과 사무 공간에 대한 새로운 제안으로 고객의 눈을 한층 높여 드리겠습니다.