Kim , Seok

tuneplanning director gachon university interior architecture adjunct professor Eaperience 2002 ~ 2006 MAdesign 1999 ~ 2002 poongjin ID Education Konkuk University interior design major Konkuk design Graduate school interior architecture major AWARDS 2014 / Korea Golden Scale Best Ddesign Award / KOSID 2012 / Next Interior designer top 30 - INTERIORS 2010 / APSDA / Asia pacific space designers allince 2010 Excellent Award 2010 / Asia Interior Design Award Golden Prize 2009 / Korea Golden Scale Best Ddesign Award / KOSID 2009 / KOREA INTERIOR DESIGNER 100 Published - KOSID

Na , Jin Hyeong



tuneplanning general manager Eaperience 1994 ~ 2006 MAdesign Education Kyung Hee University Industrial Design major AWARDS 2014 / Korea Golden Scale Best Ddesign Award / KOSID 2012 / Next Interior designer top 30 - INTERIORS 2010 / APSDA / Asia pacific space designers allince 2010 Excellent Award 2010 / Asia Interior Design Award Golden Prize 2009 / Korea Golden Scale Best Ddesign Award / KOSID