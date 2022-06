01 ABOUT MY NAME IS JOHN

마이네임이즈존은 사람과 공간을 이어주는 커뮤니케이션 인테리어를 지향합니다. 젊은 감각과 세련된 예술적 감성을 지닌 디자인을 통해 세계적인 수준의 인테리어 디자인을 실현할 것입니다.

02 LONDON & SEOUL

영국의 SIMON JOHN WITHAM과 한국의 디자인팀은 서로의 핵심역량을 바탕으로 공간의 시너지 효과를 창출하기 위한 공통분모로 유럽전통의 인테리어 영감을 추구하고 있습니다.

SIMON JOHN WITHAM / VOGUE HOUSE IN U.K WORLD OF INTERIORS ART EDITOR

LEE JOHN W / MY NAME IS JOHN DIRECTOR