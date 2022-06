Sense and sensibility, the design and construction

2009년도에 설립되어 주거·상업공간을 디자인하며 새로운 공간을 채워갑니다. 여러 프로젝트들로 노하우와 공간을 만들어 왔으며 감각적이며 감성적인 디자인을 하고, 유연한 접근방식으로 새로운 공간창출을 추구합니다. 항상 즐겁고 행복한 사람과 사람이 만나 함께 만들어가는 공간이 즐거움을 만들 수 있는 공간이라 생각합니다. 언제나 행복한 공간만을 만들어 갈 것입니다. 감각있고, 감성을 디자인하고 시공하는 DIZAINSOUL입니다.