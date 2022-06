●●디자인밴드 요앞은 건축/ 인테리어/ 아이템을 기획, 설계, 판매하는 디자인 집단입니다. 건축적 상상을 건물에 한정짓지 않고 다양한 디자인 분야로 이어나가 아이템으로 생산해나가는 것을 목표로 하고 있습니다. 저희는 이런 디자인 작업 과정에서 지속 가능한 즐거움을 추구하고 공유하기를 바라며, 요앞에 있는 건축가로서 친근하고 가까운 이미지로 주변에 다가가고자 합니다.

●●Design band YOAP is a group planning, designing, marketing; architecture/ interior/ items. We aim not to limit architectural ideas to buildings but to extend it to diverse design areas. Seeking for sustainable enjoyments in design works, we also hope to share it. As its name, YOAP (‘nearby’ in Korean) will hold an image of friendly neighbor.