와이디자인은 주거,상업공간 설계 및 디자인 전문회사입니다.

We specialize in the commercial space design and residential space design.

YDesign 은 건축설계 및 인테리어 디자인 그룹으로서 차별화된 디자인을 추구하는 회사입니다.

언제나 새로운 디자인을 위해 끊임없이 노력하는 회사로써

남다른 탁월한 감각과 기술력을 보유하고 있습니다.

항상 새로운 작품을 만들기 위해 노력하겠습니다.

CEO- Yong Deok, Kim