섀도우 메이커스는 2007년에 문을 열어 상업과 문화공간을 디자인해왔다.

공간 디자인을 기반으로 목적이 있는 브랜딩과 커뮤니케이션을 완성하는 것에 관심을 두고 있다.

이외에도 일련의 가구 디자인을 계획하고 있다. 우리 것을 만들어 또 다른 세상과 소통을 준비하고 있다.

Shadowmakers is about space design studio. We have designed commercial and cultural complex

spaces since 2007.

We are interested in Strategic branding and communication based on space design. Also have a plan to design furniture. We make something our own to prepare to communicate with the other side.