종이제품 전문 디자인회사로 출발한 ㈜그린가이아는 일반 가정 및 상업공간, 전시공간에서 폭넓게 종이제품을 사용할 수 있도록 실용적이고 재미있는 종이제품을 디자인하며, Funnypaper®와 STRUCTUR™라는 브랜드를 통하여 다양한 가구 및 완구, 생활소품을 선보이고 있습니다.

GreenGaia Co., Ltd. is a paper furniture and cardboard design company specializing in DIY furniture and products.We design amusing and practical paper products for home, advertising and exhibition.