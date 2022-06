[제이투 스토리]는 세라믹디자이너 동생과, 인테리어디자이너 언니, 두 자매가 운영하는 공방입니다.

유행을 타지 않고 어디에나 무난하게 어울리는 베이직한 디자인과 흙의 질감을 살린 빈티지한 텍스쳐, 내추럴하면서도 고급스러운 색감이 특징입니다.

제이투스토리가 만들어 낸 작품 중 가장 큰 비중을 차지하는 것이 바로 ‘고양이’캐릭터로, 생각만해도 마음이 따뜻해 지는 고양이 이야기를 구워내, 고양이를 바라보는 사람들을 그만의 공상에 빠지게 하고 꿈을 키우게 하는 것이 제이투스토리의 바램입니다.

제이투 스토리는 무조건 값싼 것을 사용하는 것이 아니라, 친환경 목재와 소지를 사용하여 오래 사용하고 건강까지 지켜주는 ‘친환경 소비 - 착한 소비’ 를 지지합니다.

[J2 story] is ceramic studio organized by sisters, one is a interior designer and the other is ceramic designer. The feature is basic design which don't follow trend, is harmonious everywhere, and can feel the texture of soil, natural, luxurious colors.

The most portion of artwork created by J2 story is 'Cat' character. It allows people to indulge in fantasy also to grow their own dreams, which is J2 story's desire.

We support 'eco-friendly - good consumption' that is able to use for long time as well as keeps people healthy life, not use low-grade materials.