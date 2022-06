건축을 하는 우리는 늘 우리가 머무는 일상과 일상의 작고 큰 공간들을 두루 고민합니다.

늘 처음의 마음과 젊은 열정으로 가까이서 함께 고민하겠습니다.

디자인랩 소소는 아주 특별한 보통의 것을 통해 자그마한 웃음을 지을 수 있는 그런 공간과 일상을 만들고자 합니다.

We are studying to design ordinary but special spaces which could give people little more happiness in their lives.