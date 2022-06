-실내의 설계,디자인을 연구 및 개발하고, 디자인 감각을 공유하는 디자인 전문가 그룹입니다

-클라이언트의 성향과 "투웨이브 스튜디오"의 디자인을 결합하여 새로운 공간을 창출하는 곳입니다

-“그곳에서 어떻게 시간을 보내며, 누가 있는가?”를 가장 중요하게 생각합니다

2wave Studio is a professional design group serving interior design, studying and developing design, and sharing a sense of design.

2wave Studio collaborates with clients' interests to create a brand new place.

"FOR WHOM" and "HOW TO SPEND TIME" are the most important value for us.