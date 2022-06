IWMW는 백인화, 백명화 두 자매가 서울에서 운영하는 건축 설계 스튜디오이다. 주변 일상의 배경이 조금씩 변화하기를 바라는 마음에 2017년부터 함께 일을 시작했다. 완주 산호수집, 양평 백화원, 서울시립 십대여성건강센터 원예교실을 설계했다. 백인화는 홍익대학교 건축학과(2010)를 졸업한 뒤, 델프트 공과대학 건축학과에서 석사학위(2015)를 받았다. 네덜란드에서 공동 주거에 관한 설계를 공부했으며, 관련 실무 경험을 쌓았다. 백명화는 명지대학교 건축학과(2011) 졸업 후, JYA 건축사사무소(2013-2016)에서 근무했다. 소담소담 여성전용 쉐어하우스 신축, 목동 오이삼 다세대주택 신축, 대구 황금동 주택 레노베이션, 볍시 학교 외 여러 설계에 참여하였다.

IW—MW is an architecture firm run by two sisters, Inwha and Myoungwha in Seoul, South Korea. They founded the company with an interest and affection for the daily environment, and have been working on buildings, interiors and participating in exhibitions since 2017.