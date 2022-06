What is the 어반테고?

(URBAN)도시풍의 ;세련된,우아한 (TEGO) 타일의 어원을 의미하는 고대그리스어

Awe some 어반테고!

국내유일한 자사 최신 설비를 활용하여 끊임없는 디자인과 다양한 패턴,색상표현으로 자체 제작하는 포인트타일과 수입타일을 기반으로감성을 담은 욕실가구 및 욕실관련 인테리어 제품제작을 통하여 많은 관심과 사랑을 받고있습니다.이와 발 맞추어 많은 관심속에 지역별 오프라인 Shop대리점 개설은 물론 온라인 내에서도 저희 어반테고만의 독창적인 감성과 trendy한 여러가지 형태[形態, Gestalt]의 제품들을 소개할 수 있도록 노력하겠습니다.

어반테고 제주점에 오시면 타일, 부자재, 도기, 욕실 악세사리 구매 및 인테리어 디자인, 퀄리티 높은 타일 전문 시공까지 모두 한번에 해결하실 수 있습니다.방문 전 미리 전화주시면 1:1 예약 상담이 가능합니다.

TEL : 010-2102-6534 / OPEN : AM 9:00 ~ PM 17:00 / Sun, Holiday OFF /

ADDRESS : 제주 제주시 애월읍 평화로 2537