독일 뉘른베르크 2010년에시작되어,한국스튜디오를 오픈하였으며.
브랜딩
- 공간디자인
- 실내디자인(거주공간)
- 브랜드인테리어(상업공간)
- 그래픽디자인(브랜드디자인)
- 브랜드아이덴티티
- 전시디자인디스플레이
- Urban Public Space
- 공간사운드.전시영상등
독일과 한국디자이너등 디플롬(석사급)디자이너.건축가.프로그래머등으로 구성되어있으며 공간디자인.브랜딩아키텍쳐.디스플레이.그래픽.뉴미디어]
독일.오스트리아.터키.스위스.남아프리카공화국.중국.일본등 다양한 해외현지 프로젝트를 진행하였습니다.
- B2B 대기업의 대규모 브랜딩디자인.공간디자인설계부터 다이믈러 크라이슬러 벤츠.Hyundai.과학기술부.독일.스위스정부등 프로젝트 진행
- 개인소규모의 주거인테리어까지 공간디자인 프로젝트를 진행하고 있으며
소규모,소호업자에게는 오픈되고 합리적인 가격으로 프로젝트를 진행하고 있습니다.
대기업은 해외 유명디자이너및 아티스트 콜라보레이션 진행가능
VOLUTE CONCEPTUAL DESIGN &SPACE//
visual communication and spacebrand & corporate identity,advertising/brand architectureinterior &exhibition design/plan &consultingurban &public spacenew media,web brand design development audio for space& logo audio guide, voice brand marketing/brand research
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- 서비스
- 공간디자인
- 인테리어디자인
- 거주공간
- 브랜드
- 서비스 지역
- 이태원동
- 주소
-
이태원동 회나무로 61 경리단길
04344 이태원동
대한민국
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