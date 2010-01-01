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실내 건축가 in 이태원동
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    독일 뉘른베르크 2010년에시작되어,한국스튜디오를 오픈하였으며.

    브랜딩

    • 공간디자인
    • 실내디자인(거주공간)
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    독일과 한국디자이너등 디플롬(석사급)디자이너.건축가.프로그래머등으로 구성되어있으며 공간디자인.브랜딩아키텍쳐.디스플레이.그래픽.뉴미디어]

    독일.오스트리아.터키.스위스.남아프리카공화국.중국.일본등 다양한 해외현지 프로젝트를 진행하였습니다.



    • B2B 대기업의 대규모 브랜딩디자인.공간디자인설계부터 다이믈러 크라이슬러 벤츠.Hyundai.과학기술부.독일.스위스정부등 프로젝트 진행


    • 개인소규모의 주거인테리어까지 공간디자인 프로젝트를 진행하고 있으며

    소규모,소호업자에게는 오픈되고 합리적인 가격으로 프로젝트를 진행하고 있습니다.


    대기업은 해외 유명디자이너및 아티스트 콜라보레이션 진행가능


                                            

    VOLUTE  CONCEPTUAL DESIGN &SPACE//

    visual communication and spacebrand & corporate identity,advertising/brand architectureinterior &exhibition design/plan &consultingurban &public spacenew media,web brand design development audio for space& logo audio guide, voice brand marketing/brand research

     

                                                                           

                                                                      www.volute.eu
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