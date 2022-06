프랑스 파리에서 시작하여 서울에 2017년 여름을 기점으로 서울 스튜디오를 확장하였습니다. 삶을 위한 공간의 가치 실현을 목표로 멋진 활동을 하겠습니다.

AEV Architectures a été créée en 2008 par deux architectes et un ingénieur de cultures différentes, Woojin LIM venant de la Corée du Sud, Sylvie PIAT de la France et Hamid HANANE du Maroc. Sylvie est fascinée par la nature et la haute qualité environnementale. Woojin s’intéresse aux matières et à la lumière et Hamid à la performance structurelle et économique. Entre Paris et Séoul, ils continuent de partager la mise au point des projets avec des artistes de toutes disciplines. Ils cherchent avec leurs équipes de différentes nationalités à élaborer un volume architectural capable de donner une dimension spatiale et sensuelle à part.